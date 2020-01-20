Obtiene López segundo título en la LPGA

LAKE BUENA VISTA, FLORIDA.- Después de un maratónico desempate de siete hoyos el cual finalizó el día de hoy, la golfista mexicana Gaby Lópezse llevó la victoria del Diamond Resorts Tournament of Champions presented by IOA, fecha inaugural de la temporada 2020 del LPGA TOUR.

Con un putt para birdie de poco más de tres metros, la capitalina venció a la japonesa Nasa Hataoka, para obtener así su segundo triunfo en la mejor gira femenil del mundo. El día de ayer tanto López, Hataoka y la coreana Inbee Parkfinalizaron con un score de 271 golpes, 13 bajo par.

Ya en el desempate, Park fue la primera en despedirse en el segundo hoyo. Por falta de luz, los oficiales decidieron que la competencia finalizara hoy muy temprano a las 7:00 horas tiempo de la Ciudad de México.

El Diamond Resorts Tournament of Champions presented by IOArepartió una bolsa de un millón 200 mil dólares y tuvo como escenario el Four Season Golf & Sports Club Orlando, la justa reunió a un exclusivo field de 26 jugadoras, todas ellas campeonas del LPGA TOURdurante las temporadas 2018-2019.

