Ancer se mete al top 30 mundial

CIUDAD DE MÉXICO.- El golfista mexicano Abraham Ancer ascendió nueve posiciones esta semana en el Official World Golf Ranking, gracias al segundo lugar obtenido en el The American Express, fecha correspondiente al PGA TOUR celebrada en el Stadium Course en La Quinta, California.

De nueva cuenta, el originario de Reynosa, Tamaulipas, se quedó muy cerca de obtener su primera victoria en el circuito estadounidense y convertirse apenas en el segundo golfista mexicano en realizar tal hazaña (Víctor Regalado 1974, 1978). “El triunfo se dará cuando tenga que llegar, eso no me presiona”, ha dicho en varias ocasiones el golfista tricolor.

Esta semana Ancer de 28 años de edad, se ubicó en el sitio 30 del ranking mundial. El egresado de la Universidad de Oklahoma, ha conseguido hasta la fecha dos subcampeonatos en el PGA TOUR.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

