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Fútbol

Toda una fiesta el ProAm de IGPM

Se llevó a cabo la edición 12 del ProAm de Impulsando al Golf Profesional Mexicano en el Club Campestre de la Ciudad de México

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IGPM|IGPM

Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO. El Club Campestre de la Ciudad de México, fue el encargado de albergar la edición 12 del ProAm de Impulsando al Golf Profesional Mexicano (IGPM), en el cual figuras de talla internacional como la integrante del Salón de la Fama del Golf Mundial Lorena Ochoa se dieron cita en el trazado capitalino.

Con marcador de 54 golpes, el equipo triunfador de la competencia fue el integrado por la profesional Paola Pavón y los amateurs Jorge Campos, Luis García, Antonio Carlos Santos y Vikingo Smith.

En la segunda posición (55 golpes y desempate por tarjetas) quedó la escuadra del profesional Fernando López y los aficionados Pablo Gutiérrez, David García, Renato Villarreal y Alejandro Nasta, mientras que la tercera plaza fue para José Sandoval, Arturo Cervantes, Adolfo Olguín, Óscar Frangie y la profesional Tiffany Joh.

Después del evento, la capitalina Gaby López fue homenajeada por su reciente triunfo en el Tournament of Champions en Florida, lo que le significó a la jugadora de 26 años su segunda victoria en el LPGA TOUR. “Este trofeo es para México y para todos los que han creído en mí”, dijo López.

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