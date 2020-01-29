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Alumnos de La Casa Down Guadalajara A.C. abrirán cafetería

Integrantes de la Gira de Golf Profesional Banorte donaron equipamiento de cafetería a La Casa Down de Guadalajara A.C., previo a lo que será la cuarta etapa del único circuito de paga en nuestro país

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GGPB|GGPB

Escrito por: Azteca Deportes

GUADALAJARA, JALISCO.- Después de la pausa de fin de año, esta semana reinicia la actividad de la Gira de Golf Profesional Banorte(GGPB) la cual celebrará la cuarta etapa de la temporada 2019-20 en las instalaciones del Club de Golf Santa Anita.

Previo a la justa que repartirá una bolsa de un millón 600 mil pesos, algunos jugadores y directivos del único circuito de paga en México, acudieron a La Casa Down de Guadalajara A.C., para donar equipo para montar la Cafetería Emyoperada por alumnnos de dicha institución benéfica, la cual abrirá sus puertas esta semana.

“Agradecemos la oportunidad de hacer esta donación, la cual involucrará directamente a los alumnos de La Casa Down, quienes iniciarán un negocio mismo que los ayudará a mejorar su estilo de vida y que hará que se sientan útiles”, dijoAlejandro Quiroz, Director General de la GGPB.

La Gira de Golf Profesional Banorte,tiene como uno de sus propósitos conocer las comunidades de las entidades en las que se lleva a cabo cada etapa con el fin de conocer sus necesidades y ofrecer apoyo a sus miembros para mejorar sus necesidades.

La Casa Down de Guadalajara A.C., desde hace 27 años brinda atención integral a personas con síndrome de Down. Actualmente atiende a 31 alumnos, desde bebés hasta adultos.

En el evento estuvieron presentes: Midori Kishi, representante de La Casa Down de Guadalajara A.C.; Fanny Carrillo, Directora de Cultura de la Fundación Mota-Engil México y Alejandro Quiroz, Director de la GGPB.

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