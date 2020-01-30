Ortiz y Lezcano son los nuevos líderes en Argentina

CAÑUELAS, ARGENTINA – Tanto el mexicano Álvaro Ortizcomo el argentino Matías Lezcanocomenzaron sus carreras profesionales hace solo un año, en 2019. Hoy, después de 54 hoyos están muy cerca de, rápidamente, ser parte de un Tour en el cual jugar durante esta nueva temporada.

Lezcano y Ortiz suman 207 golpes (-9) y son los líderes del Torneo Clasificatoriode Argentina que se está disputando en Cañuelas Golf Club, el cuarto y último de los que otorgan membresías para la temporada 2020.

El argentino sumó su tercer 3-bajo par 69 de forma consecutiva, en tanto el mexicano subió siete lugares en el tablero luego de un 5-bajo par 67.

Con una ronda por delante, los líderes superan por un golpe al chileno Juan Cerda(67) y al dominicano Juan José Guerra(72), en tanto en el quinto lugar hay otro argentino, Jaime López Rivarola.

Álvaro Ortiz está sacando el jugo a la gran experiencia que tuvo el año pasado. Luego de ser el segundo mejor amateur en The Mastersconsiguió seis invitaciones para jugar en el PGA TOURlo que le brindó una gran ayuda para comenzar su carrera.

“Salir con presión el último día siempre es bueno, me gusta y me siento cómodo, creo que todas las experiencias de todos los escenarios que viví el año pasado me han dado buenas herramientas para mañana cerrar con éxito esta semana”, dijo el ganador del Latin America Amateur Championship2019, que se jugó en Casa de Campo, República Dominicana

Los jugadores esta semana tienen como objetivo terminar dentro del top-35 que asegura diferentes categorías de estatus para la temporada 2020 del PGA TOUR Latinoamérica.

