Ortiz gana Clasificación de Argentina con autoridad

CAÑUELAS, ARGENTINA – Álvaro Ortizhizo honor a su condición de candidato y con una excelente ronda final de 7-bajo par 65 fue el medallista del Torneo Clasificatorio Argentina. El mexicano totalizó 272 golpes (-16) lo que le permitió superar por cinco golpes al argentino Jaime López Rivarolay al dominicano Juan José Guerra(-11).

El tapatío de 24 años salió a jugar la ronda final empatando el liderato con el argentino Matías Lezcanoy con dos birdies en los primeros dos hoyos se puso como único líder. En la vuelta del 10 el profesional desde el año pasado mostró lo mejor de su golf, con tres birdies y un águila.

Lezcano, que había comenzado empatado con Ortiz, finalizó con una ronda de 1-bajo par 71, lo que le permitió empatar el cuarto lugar, en tanto el quinto puesto fue compartido por el argentino Maxi Godoyy el mexicano Alejandro Villasana.

Completaron los primeros doce lugares que otorgan estatus para la primera mitad de la temporada: los argentinos Oreste Focaccia, Exequiel López, Rafael Echenique, el brasileño Felipe Navarroy los mexicanos Raúl Pereday Aarón Terrazas. Este último se quedó con el último lugar luego de un playoff de seis jugadores por un lugar, que se decidió en el quinto hoyo de desempate.

“Fue una ronda espectacular de principio a fin, casi no tuve errores y ese final de águila y dos birdies fue un premio a una semana muy sólida. Llevo jugando muy bien golf hace tiempo y finalmente es una gran alegría lograr una victoria como profesional”, dijo el de Jalisco.

“Al comienzo de la ronda hubo un poco de nervios, porque hay algunos tiros que hace falta ser muy preciso, pero una vez que los superé ya ahí jugué muy tranquilo y pude terminar de la mejor manera”, dijo el graduado de la Universidad de Arkansas.

Después del birdie en el 12, Ortiz pegó una gran salida en el par-5 del 14 y solo tuvo que pegar un hierro-7 de segundo tiro al green para dejarse unos tres metros para águila que finalmente embocó. Allí ya la ventaja era amplia para el mexicano y se encargó de aumentarla con los birdies del 16 y 18.

A la hora de analizar sus objetivos para la temporada que inicia en su país, del 5 al 8 de marzo en el Estrella de Mar Open, en Mazatlán, Ortiz señaló: “Mi objetivo es llegar al Korn Ferry Tourpara el 2021 y así hasta el PGA TOUR. Tengo varios amigos aquí en Latinoamérica así que estoy muy emocionado por este Tour que tengo la chance de jugar ahora”, cerró quien fue el segundo mejor amateur en The Masters2019, torneo al que accedió luego de ganar el Latin America Amateur Championship2019.

