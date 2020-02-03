Se mete Ortiz al top 25 en Arizona

SCOTTSDALE, ARIZONA.- El golfista mexicano Carlos Ortizconcluyó en la posición 25 en el tablero del Abierto de Phoenix, el cual ganó el estadounidense Webb Simpson, al derrotar en desempate a su compatriota Tony Finau.

El jalisciense entregó una tarjeta de 68 golpes, tres bajo par, luego de embocar para birdie en los hoyos tres, cinco, 13, 15 y 17, aunque necesitó un impacto de más en las banderas dos y 14.

El golfista, que cuenta con tres victorias en el Korn Ferry Tourtuvo rondas de 71, 69, 67 y 68, para un total de 275 golpes, nueve bajo par, por lo que empató el vigésimo quinto puesto.

El final de la competencia fue muy dramático, porque Tony Finau, quien comenzó de líder con un golpe de ventaja sobre Webb Simpson, registró una ronda final de 70 golpes y su compatriota de 69, por lo cual terminaron igualados en el total de 267 impactos, 17 bajo par.

El torneo se tuvo que decidir en muerte súbita. Por lo tanto, fueron a la salida del hoyo 18 y en la primera oportunidad Webb Simpson embocó para birdie. De esta manera, consiguió su sexta victoria en el PGA TOUR.

