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Fútbol

Es subcampeón Díaz en Panamá

El veracruzano Roberto Díaz consiguió el segundo lugar del Panamá Championship fecha correspondiente al Korn Ferry Tour

Korn Ferry Tour Q-School Tournament Finals - Final Round
Getty Images|Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE PANAMÁ.- El golfista mexicano Roberto Díazjugó ayer su mejor tarjeta, de 65 golpes, para concluir en segundo lugar del Campeonato de Panamá, el cual se adjudicó el estadunidense Davis Riley.

El veracruzano tuvo un recorrido limpio de errores y embocó con un golpe menos para birdie en los hoyos cuatro, cinco, 11, 14 y 15, para su espectacular llenado de papeleta de 65 impactos, cinco bajo par.

Díaz, quien trata de volver este año al PGA TOUR, contó rondas de 67, 70, 69 y 65, para un global de 271 golpes, nueve bajo par, apenas uno de diferencia ante el campeón Davis Riley.

El estadunidense logró la victoria por una mejor consistencia en su actuar, con recorridos de 67, 70, 64 y 69, suma de 270, 10 bajo par, para su primer título en el Korn Ferry Tour.

Cada resultado sirve para una clasificación del Korn Ferry Tour y los 25 primeros obtendrán, al final de la temporada, su tarjeta de membresía para el PGA TOUR y en dicha lista, hasta hoy, Davis Riley es primero y el mexicano Roberto Díaz es cuarto.

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