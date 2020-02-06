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Fútbol

Equipo de Álvaro Ortiz gana ProAm en Puebla

El tapatío Álvaro Ortiz encabezó al equipo ganador del ProAm de la II Copa Prissa de la Gira de Golf Profesional Banorte que se realizará esta semana en el Club Campestre de Puebla

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GGPB|GGPB

Escrito por: Azteca Deportes

PUEBLA, PUEBLA.- Con un total de 31 equipos, se llevó a cabo el ProAmde la IICopa Prissacorrespondiente a la quinta etapa de la temporada 2019-20 de la Gira de Golf Profesional Banorte(GGPB) a realizarse a partir de mañana en el Club Campestre de Puebla.

El equipo triunfador de la competencia con marcador de 52 golpes, fue el de los amateurs Eduardo Blanca, Luis Miguel Aguirre, Diego Tamboreroy el profesional Álvaro Ortiz, quien viene de triunfar en el Torneo de Clasificación al PGA TOUR Latinoaméricacelebrado la semana pasada en Argentina.

La segunda posición con score de 53 impactos fue para el profesional venezolano Alfredo Adriány los aficionados Donald McHugh, Francisco Ramírezy Abraham Julián. Finalmente el tercer sitio fue para Gerardo de la Fuente,José Cortazar, José Antonio Sánchezy el profesional Nicholas Maruri.

La II Copa Prissa a realizarse en el Club Campestre de Puebla, es la quinta fecha de la temporada 2019-20 de la Gira de Golf Profesional Banorte, en la cual estará en juego una bolsa de un millón 600 mil pesos y donde participarán jugadores como Álvaro Ortiz, Isidiro Benítez, Juan Carlos Benítez, Aarón Terrazasy Raúl Peredatodos ellos con tarjeta del PGA TOUR Latinoamérica.

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