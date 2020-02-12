Emociona a Gaby López calendario 2020

CIUDAD DE MÉXICO.- La golfista Gaby Lópezpresentó su calendario para la temporada 2020 del LPGA Tour, la cual comenzó con el pie derecho al ganar el Tournament of Champions en Florida, primer torneo del año y segundo título de la capitalina en la mejor gira femenil del mundo.

“Vienen muchos sueños, vienen muchas expectativas que me ilusionan y me motivan día a día a levantarme a trabajar, pero viene un calendario muy especial. Gracias al inicio que tuve con un triunfo, he tomado decisiones a acomodar los torneo para tratar de jugar mi mejor golf en los Majors”, dijo la jugadora de 26 años.

“Este ha sido mi enfoque de este año, poder prepararnos como equipo lo mejor posible para estar bien descansada, para estar bien mentalmente y emocionalmente, para llegar a darme la oportunidad de estar en contención en esas fechas”, declaró Gaby.

