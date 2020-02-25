Regresa Reed al top ten mundial

CIUDAD DE MÉXICO.- El estadounidense Patrick Reedse metió a los diez primeros lugares del Ranking Mundial Oficial de Golf, luego de su coronación en el World Golf Championships-Mexico Championship 2020, mientras que el norirlandés Rory McIlroysigue como número uno.

Reed, quien en el campo del Club de Golf Chapultepec se impuso con parciales de 69, 63, 67 y 67, un total de 266 golpes, 18 bajo par, ascendió seis posiciones para aparecer en el puesto ocho.

Por su parte, el español Jon Rahm, quien terminó tercero en México, pasó del tercero al segundo lugar de la tabla mundial, donde Ancer, que fue escalón 12 en Chapultepec, escaló dos posiciones para ser número 27.

A continuación, los 10 primeros de la clasificación mundial

1. Rory McIlroy (Nir) 9.4794 puntos

2. Jon Rahm (Esp) 8.6833

3. Brooks Koepka (EUA) 8.6150

4. Justin Thomas (EUA) 7.6200

5. Dustin Johnson (EUA) 6.7173

6. Adam Scott (Aus) 6.0639

7. Patrick Cantlay (EUA) 6.0376

8. Patrick Reed (EUA) 5.9311

9. Webb Simpson (EUA) 5.8782

10. Tiger Woods (EUA) 5.8050

