¡Felicidades ‘Turco’!

CIUDAD DE MÉXICO.- A sus casi tres décadas de vida, el nacido hace 29 años en McAllen, Texas, Abraham Ancer se ha convertido en un jugador histórico para nuestro país. El ‘Turco’ como le apodan, poseedor también de la nacionalidad mexicana, ha puesto en alto el nombre de México en el ámbito golfístico.

Ancer quien pasó su infancia en Reynosa, Tamaulipas, decidió saltar al profesionalismo en 2013, a partir de ahí su carrera ha ido en ascenso y a pesar de que por el momento se le ha negado la victoria en el PGA TOUR, el egresado de la Universidad de Oklahoma es hoy un referente del deporte nacional.

‘Abe’ bautizado así por los medios estadounidenses, se convirtió el año pasado en el primer representante azteca en formar parte del Equipo Internacional de la Presidents Cup. Su actuación fue tan sobresaliente que incluso el mítico Tiger Woods escogió jugar con él para los duelos definitivos de singles de la ronda final.

Asimismo el tamaulipeco, consiguió clasificarse al WGC-Mexico Championship en un hecho sin precedente en la historia de los World Golf Championships. De igual forma nunca un golfista representante de nuestro país se había ubicado dentro del top 30 del Official World Golf Ranking, actualmente Ancer ocupa el sitio 27 de dicha clasificación.

Por eso y mucho más…¡Felicidades Abraham!

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

