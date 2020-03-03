Es finalista Tiger para Salón de la Fama

ST. AUGUSTINE, FLORIDA.- El nombre de Tiger Woods en la clase de inducción 2021 al Salón de la Fama de Golf es sinónimo de una puerta que se abre en automático para acrecentar todavía más su inmortalidad como el más grande en la historia de este deporte.

El Salón de la Fama del Golf, con sede en St. Augustine, Florida, reveló este martes los nombres de los finalistas de dicha consagración. Tiger Woods es uno de los principales candidatos por todos los méritos adquiridos y por la nueva reglamentación de edad para el ingreso.

La junta directiva de la Fundación del Golf Mundial acordó recientemente reducir de 50 a 45 años la edad permitida para el ingreso, tanto en damas como en varones, o tener tres años de retiro, y Woods festejará su cumpleaños 45 el 30 de diciembre próximo.

En varones fueron seleccionados Tiger Woods, Johnny Farrell, Tom Weiskopf y el irlandés Padraig Harrington a ser inducidos al más grande recinto del reconocimiento.

La lista de damas la forman Susie Maxwell, Beverly Hanson, Sandra Palmer y Dottie Pepper, mientras que en la lista de colaboradores se encuentran los también norteamericanos Tim Finchem y Marion Hollins.

“El comité de nominaciones ha seleccionado a 10 finalistas que representan el más alto calibre de golfistas y contribuyentes para nuestro deporte”, expresó Greg McLaughli, máximo director de la Fundación del Golf Mundial.

Tiger Woods, quien se encuentra en activo, cuenta en su fulgurante trayectoria con 82 victorias en el PGA Tour, entre ellas 15 en torneos mayores, además de 41 triunfos en el European Tour y otras en Japón, Asia y Australia.

Padraig Harrington ganó tres torneos mayores, Tom Weiskopf y Johnny Farrell sólo uno, mientras que en damas, Susie Maxwell conquistó cuatro, Beverly Hanson obtuvo tres, Sandra Palmer y Dotti Pepper lograron dos cada una.

