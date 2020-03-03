Ancer y Ortiz regresan a la actividad en el PGA Tour

ORLANDO, FLORIDA.- Luego de una semana de descanso, los golfistas mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz regresan a la actividad competitiva, en el Arnold Palmer Invitational, a desarrollarse en el Bay Hill Club & Lodge, en Orlando, Florida.

Ambos vienen de participar en el WGC-Mexico Championship, que se disputó en el Club de Golf Chapultepec, donde el tamaulipeco quedó en el duodécimo lugar con un total de 275 golpes, nueve bajo par, y el jalisciense, en su debut en un Campeonato Mundial de Golf, finalizó en decimosexto con un global de 277, siete bajo par.

En el Arnold Palmer Invitational solo participan los mejores en el ranking del PGA Tour. Ancer, lo hace por haber integrado el equipo internacional en la última Copa Presidentes, que se disputó en Australia. A su vez, Ortiz, ganó su lugar por estar entre los primeros 70 de la actual campaña de la PGA Tour, al encontrarse en el puesto 23.

Durante la edición de 2019 de este torneo, Carlos Ortiz finalizó en el lugar 29, con recorridos de 72, 71, 70 y 72, suma de 285, tres bajo par, mientras que Abraham Ancer no superó el corte.

Además de liderar el equipo internacional en la Copa Presidentes, Abraham Ancer lleva en la temporada 2019/20 del PGA Tour un segundo lugar en La Quinta, California, un cuarto puesto en Sheshan, China, y un octavo lugar en Playa del Carmen, como lo más sobresaliente.

Entre los resultados de Carlos Ortiz, destaca el subcampeonato en el Mayakoba Golf Classic y el cuarto lugar en el Sanderson Farms Championship y en el Houston Open, así que ambos están cerca de la victoria.

Este torneo honra la memoria de Arnold Palmer (10 de septiembre de 1929 - 25 de septiembre de 2016), quien fue apodado “El Rey” por sus siete victorias en los llamados torneos mayores y un total de 62 triunfos en el PGA Tour y fue clave en el desarrollo de este deporte a través de la televisión.

