Comienzo lento de mexicanos en Florida

ORLANDO, FLORIDA.- Después de un receso de una semana en su actividad deportiva, los golfistas mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz disputaron el día de hoy la primera ronda del Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard que tiene como escenario el Bay Hill Club & Lodge.

Con una tarjeta de 73 golpes, uno arriba de par, el de Reynosa, Tamaulipas, Ancer se colocó empatado en el sitio 60, mientras que el tapatío Ortiz con un recorrido de 74 impactos, dos por arriba del par de campo, comparte el casillero 80 de la competencia que reparte una bolsa de nueve millones 300 mil dólares.

El líder del torneo avalado por el PGA Tour es el estadounidense Matt Every con un marcador de 65 strokes, siete menos. En la segunda posición con score de 66, seis menos se colocó el número uno del mundo el norirlandés Rory McIlroy. En el tercer lugar con 67 (-5), están los locales Talor Gooch y Scottie Scheffler.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

