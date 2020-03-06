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Fútbol

Supera corte Ancer en Florida

Abraham Ancer se encuentra en el sitio 61 del Arnold Palmer Invitational, en tanto que Carlos Ortiz no pasó el corte

Abraham Ancer superó el corte tras su regreso al PGA Tour
Getty Images|Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

ORLANDO, FLORIDA- Un torneo complicado es el que han experimentado los mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz esta semana en el Bay Hill Club & Lodge, sede del Arnold Palmer Invitational presented by MasterCard justa que reparte una bolsa de nueve millones 300 mil dólares.

Con una segunda ronda de 74 golpes, dos arriba y un acumulado de 147, tres más, el tamaulipeco Ancer apenas superó el corte al ocupar el sitio 61, mientras que Ortiz se ubicó en la posición 81 gracias a una tarjeta de 75 impactos, la cual incluyó un triple bogey en el hoyo final para concluir su participación con un total de 149, cinco arriba.

Empatados en lo más alto de la clasificación general se ubican el inglés Tyrrell Hatton y el coreano Sung Kang, ambos con un score de 137 strokes, siete por debajo del par de campo. Por su parte el australiano Dany Lee está en la tercera plaza en solitario con 138, seis menos.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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