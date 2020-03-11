Profesionales apoyan a personas vulnerables en Cuernavaca

CUERNAVACA, MORELOS.- En esta ocasión directivos y jugadores de la Gira de Golf Profesional Banorte (GGPB),acudieron a diversos albergues del DIF Morelosdonde hicieron entrega de zapatos.

Los beneficiados fueron integrantes del Centro de Asistencia Morelense para la Infancia (CAMI); el Centro de Asistencia Social para los Adolescentes (CASA)y el Albergue del Adulto Mayor, dichas instituciones pertenecientes al DIF Morelos.

La Gira de Golf Profesional Banorte tiene como uno de sus propósitos dar apoyo a las poblaciones en situación vulnerable.

En los Centros Asistenciales CAMI, CASA, y Albergue del Adulto Mayor se otorga acogimiento residencial a la población vulnerable pasivos de la comisión de algún delito.

En el evento estuvo presente la Sra. Natalia Rezende Moreira, Presidenta del DIF Morelos quien agradeció la presencia de los profesionales mexicanos, así como Alejandro Quiroz, Director General de la GGPB, Daluma Da Silva Mendes, Coordinadora de Relaciones Públicas del Sistema DIF Morelos, Fanny CarrilloDirectora de Cultura de la Fundación Mota-Engil México.

“Quiero agradecer a todos los profesionales quienes nunca dudan para realizar esta noble labor”, dijo Alejandro Quiroz, Director General de la GGPB.

La III Wipa’s Invitational DevSeriesa realizarse en el Paraíso Country Club, es la sexta fecha de la temporada 2019-20 de la Gira de Golf Profesional Banorte, en la cual estará en juego una bolsa de un millón 600 mil pesos y donde participarán jugadores como José de Jesús Rodríguez, Isidiro Benítez,Juan Carlos Benítezy Aarón Terrazasentre otros. El evento corresponde a la DevSeriesdel PGA Tour Latinoamérica.

