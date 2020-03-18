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Fútbol

McIlroy manda en el OWGR

A pesar de no haber actividad a causa del coronavirus, Rory McIlroy se mantiene al frente del Ranking Mundial, clasificación que podría sufrir una suspensión

Rory Mcllroy es líder en Dubai después de tres rondas
Getty Images|Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- Debido a la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19, la cual ha obligado a los principales circuitos del mundo a suspender actividades, el Official World Golf Ranking (OWGR) podría poner una pausa en cuanto a su sistema de puntuación.

Hace una semana, el PGA TOUR anunció que varios de sus torneos incluyendo el THE PLAYERS Championship que se estaba jugando deberían de cancelarse o ser reprogramados por la pandemia del coronavirus que se ha extendido en gran parte del mundo.

Por lo pronto el norirlandés Rory McIlroy continúa al frente del Ranking Mundial, seguido del español Jon Rahm, mientras que el estadounidense Tiger Woods quien no podrá refrendar su título en el Masters Tournament por haberse pospuesto, se ubica en el undécimo sitio de la clasificación mundial.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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