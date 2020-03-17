Se posponen más torneos por el coronavirus

PONTE VEDRA BEACH, FLORIDA.- Te presentamos el comunicado emitido hoy por el PGA TOUR:

La salud y la seguridad de todos los asociados con el PGA TOURy la comunidad es y seguirá siendo nuestra prioridad número uno, a medida que navegamos por la crisis de salud en curso relacionada con la pandemia de Coronavirus.

El 12 de marzo, el PGA TOUR hizo el anuncio de cancelar o posponer cuatro semanas de eventos en los seis Tours, hasta la semana del Valero Texas Open(2-5 de abril). Augusta National Golf Clubtambién anunció la postergación del Masters Tournament(9-12 de abril).

Con las recomendaciones más recientes del Centro para el Control de Enfermedades, de la Organización Mundial de la Saludy de la Oficina del Presidente de los Estados Unidos, el PGA TOUR ahora cancelará otros cuatro eventos: RBC Heritage(13-19 de abril); Zurich Classic of New Orleans(20-26 de abril); Wells Fargo Championship(27 de abril al 3 de mayo); y AT&T Byron Nelson(4-10 de mayo).

Además, la PGA of Americaha postergado el PGA Championship(del 14 al 17 de mayo) para una fecha que se anunciará más adelante este año. También la USGAha anunciado hoy que está manteniendo la fecha del 2020, en Winged Foot Golf Clubsegún lo programado (18-21 de junio) pero, como todos nosotros, continuará monitoreando la situación en desarrollo y siguiendo las recomendaciones de las autoridades gubernamentales .

A medida que recibamos más claridad en las semanas entrantes, el TOUR trabajará con las organizaciones de los torneos y patrocinadores, en colaboración con las entidades gobernantes del golf, con el objetivo de construir un calendario para el 2020 que garantice la salud y la seguridad para todos los asociados a nuestro deporte y un cierre significativo para la temporada. Proveeremos actualizaciones cuando estos planes entren en acción

La cancelación de hoy de los eventos del PGA TOUR hasta el 10 de mayo se aplica a los seis Tours, aunque PGA TOUR Championsha reprogramado The Regions Tradition, el cual originalmente estaba programado para comenzar el 7 de mayo, y ahora el evento se jugará del 24 al 27 de septiembre. PGA TOUR Champions anunció previamente el 16 de marzo que el MasterCard Japan Championship(12-14 de junio) no se disputará debido a los avisos de viaje vigentes de parte de la CDC, la OMS y el Departamento de Estado de EE. UU.

Continuaremos trabajando con los torneos y junto a los socios afectados por los cambios de calendario para tener un impacto positivo en sus respectivas comunidades y permitir que esos eventos vuelvan con toda su fuerza en 2021. Para darles a nuestros fanáticos un respiro de esta situación actual, el PGA TOUR está trabajando con sus socios para poner a disposición archivos de competencias pasadas del PGA TOUR y programación adicional para los fanáticos. Más detalles estarán disponibles pronto.

