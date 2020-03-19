Thomas y Fowler se divierten en Florida

HOBE SOUND, FLORIDA.- Teniendo como escenario el trazado de The Grove III propiedad de la ex estrella de la NBA Michael Jordan, los estadounidenses Justin Thomas y Rickie Fowler celebraron hoy el “Lefty Champioship”, una sui géneris ronda de golf diputada a perfil zurdo.

En el evento que fue transmitido en redes sociales, se ve a ambos integrantes del PGA TOUR vestidos de una forma muy peculiar y realizando swings de zurdo que serían la envidia de sus colegas Phil Mickelson o Bubba Watson. El ganador de la competencia, fue Fowler con marcador de 94 golpes por 101 de Thomas.

Cabe recordar que esta semana, los directivos del circuito estadounidense decidieron posponer más torneos debido a la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus que es alerta en varios países. Hace una semana se tuvo que cancelar el THE PLAYERS Championship, mientras que el Masters Tournament y el PGA Championship serán reprogramados.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

