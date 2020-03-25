¡Feliz cumpleaños María!

CIUDAD DE MÉXICO.- Con una destacada trayectoria dentro del amateurismo y en especial del golf universitario de los Estados Unidos como integrante de las Razorbacks de la Universidad de Arkansas, la hidalguense María Fassi cumple hoy 22 años de vida.

En la actualidad la nacida en Pachuca, Hidalgo, un 25 de marzo de 1998, es integrante del LPGA Tour y está a la espera del resto de los deportistas en el mundo de regresar a la actividad, misma que fue suspendida casi en su mayoría por la pandemia ocasionada por el COVID-19 (coronavirus).

Entre los reconocimientos que posee Fassi resaltan el ser Campeona Nacional Individual de la NCAA, el ANNIKA Award, Campeona Individual SEC, todo lo anterior obtenido en 2019, mientras que en el ámbito profesional tuvo una destacada participación en el US Women´s Open del año pasado al finalizar en el sitio 12.

Por lo pronto María festejará su cumpleaños 22 con la idea de poder participar en los Juegos Olímpicos de Tokyo que fueron reprogramados para el año entrante debido a la contingencia sanitaria mundial.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

