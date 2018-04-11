A refrendar el título

HILTON HEAD, CAROLINA DEL SUR.- El Harbour Town Golf Links, campo par 71 de siete mil 99 yardas, será el escenario que reciba a partir de mañana la edición 50 del RBC Heritage, un torneo que ha tenido como campeones a grandes figuras como Arnold Palmer, Jack Nicklaus, Nick Faldo y Greg Norman entre otros.

Hace un año el estadounidense, Wesley Bryan, remontó una desventaja de cuatro golpes con respecto al líder de la ronda final el inglés, Luke Donald, para convertirse en el primer jugador nativo de Carolina del Sur en adjudicarse la competencia en 49 años de historia.

En la justa que reparte una bolsa de seis millones 700 mil dólares, estarán presentes siete de los mejores 25 del Official World Golf Ranking, encabezados por el número uno del mundo y ganador del World Golf Championships-Mexico Championship en 2017 Dustin Johnson originario también de Carolina del Sur.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA.

