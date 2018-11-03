Abraham Ancer, a la expectativa en Las Vegas

LAS VEGAS, NEVADA- Abraham Ancer ya no es ajeno a esta situación. Ahora el objetivo es terminar el trabajo y conseguir su primera título en el PGA TOUR.

El nativo de Reynosa, México, volverá a ingresar al fin de semana entremezclado en los primeros puestos de la tabla de clasificación, una posición que ya le es familiar desde la temporada pasada. Ancer empata el cuarto lugar en el Shriners Hospitals for Children Open, y se ubica a tres golpes del líder Peter Uihlein (63-66).

"Realmente no tengo nada que perder", dijo. "Si realmente empiezas a pensar demasiado en ganar o lo que sea, sólo agregas una presión adicional que realmente no necesitas”, dice el jugador de 27 años.

“Sólo hay que pensar en un tiro a la vez. Sentí que tal vez me puse demasiada presión en las posibilidades que tuve la temporada pasada”, dijo Ancer que disparó un 5-bajo par 66 por segundo día consecutivo para llegar a 10-bajo par, 132.

Su compatriota José de Jesús Rodríguez también tuvo una destacada actuación y se ubica en el octavo lugar con todavía dos hoyos por jugar, ya que el juego se suspendió por falta de luz cuando el “Camarón” estaba en el tee del 17. En la segunda ronda Rodríguez llevaba cinco birdies y un bogey.

El colombiano Sebastián Muñoz(-5 al 17) y Roberto Díaz (-4) están en camino de superar el corte clasificatorio.