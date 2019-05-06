Actividad Azteca

CIUDAD DE MÉXICO.- Comenzamos en la rama femenil. Gaby López cerró su participación en el LPGA Mediheal Championship en donde lamentablemente no pudo librar el corte, sin embargo la mexicana se mantiene en el TOP 50 del ranking y en la posición 18 en ganancias dentro del circuito de la LPGA.

Este ha sido un 2019 con bastante actividad para Gaby y en donde ha conseguido resultados muy positivos.

Con los hombres, Roberto Díaz estuvo el fin de semana en el Wells Fargo Championship, torneo que se disputó en Charlotte, Carolina del Norte. El golfista Azteca firmó una tarjeta de 2 golpes por arriba de par para colocarse en la posición 54 de la clasificación. El estadounidense Max Homa se llevó el torneo seguido de Joel Dahmen, Justin Rose y Sergio García.

Otros que tuvieron participación en el mismo certamen fueron Carlos Ortiz y José de Jesús Rodríguez, lamentablemente no pudieron librar el corte y se quedaron fuera tras dos intensas rondas de actividad; terminaron con tarjetas de tres y seis golpes por arriba de par respectivamente.

Mención especial se la lleva Álvaro Ortiz, quien tras haber sorprendido con un gran desempeño en el Masters de Augusta hace un par de semanas, logró por fin hacer su debut profesional. El mexicano de 23 años de edad, no logró llegar a las rondas finales debido a que se le dificultó bastante descifrar el campo de Charlotte; 11 bogeys terminaron por cortar su actividad en las primeras dos rondas, sin embargo Álvaro cuenta con todas las cualidades para seguir ascendiendo, por ello es que habrá que seguir paso a paso su carrera a partir de este fin de semana. Qué gran noticia tener a otro mexicano en el máximo circuito del golf internacional.

Y ya que estamos hablando de debuts, nosotros seguimos contando los días para poder ver el de María Fassi, estudiante de la Universidad de Arkansas, quien arrancará su carrera profesional en el US Women´s Open a disputarse del 30 de Mayo al 2 de Junio en Carolina del Sur, torneo en el que también estará presente Gaby López; la delegación mexicana estará bastante bien representada en estas jóvenes golfistas.

Información de Pablo de Rubens ( @DeRubensP ).