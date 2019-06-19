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Adiós al Web.com TOUR

El PGA TOUR anuncio que a partir de hoy, la gira de ascenso del circuito estadounidense llevará por nombre Korn Ferry Tour

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CLEVELAND, OH - SEPTEMBER 10: during the third round of the Web.com Tour 2016 DAP Championship at the Canterbury Golf Club on September 10, 2016 in Cleveland, Ohio. (Photo by Gregory Shamus/Getty Images) *** Local Caption ***|Gregory Shamus/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

PONTE VEDRA BEACH, FLORIDA. - El PGA TOUR y Korn Ferry (NYSE: KFY) anunciaron hoy un acuerdo por diez años que convierte a la firma consultora de alcance mundial con sede en Los Ángeles en el patrocinador principal del ahora llamado Korn Ferry Tour.

Reemplazando a Web.com, el patrocinio de Korn Ferry entra en efecto este mismo 19 de junio por un plazo que se extiende hasta la temporada 2028. El Korn Ferry Tour seguirá otorgando la membresía del PGA TOUR a los mejores 50 jugadores del Tour, incluyendo a los top 25 en la lista de puntos de la temporada regular y a los top 25 en el listado de puntos de los tres eventos de las Finales del Korn Ferry Tour.

Este anuncio fue hecho en conjunto por Jay Monahan, comisionado del PGA TOUR, Gary Burnison, CEO de Korn Ferry, y Alex Baldwin, presidenta del Korn Ferry Tour, la mañana de este miércoles en la ciudad de Nueva York.

“Con el anuncio de hoy le damos la bienvenida a Korn Ferry a la familia del PGA TOUR”, dijo Monahan. “Le agradecemos a Gary Burnison y a su equipo por un vínculo que promoverá la misión de Korn Ferry de ayudar a la gente y a las organizaciones a exceder su potencial, colaborando con un Tour que ha demostrado identificar a la siguiente generación de talentos del PGA TOUR a lo largo de los últimos 30 años”.

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