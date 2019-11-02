Aguado lidera en Termas de Río Hondo

TERMAS DE RÍO HONDO, ARGENTINA – Un cierre de cuatro birdies en cinco hoyos le permitió al colombiano Camilo Aguado entregar este viernes una tarjeta de 6-bajo par 66 y así tomar control del Termas de Río Hondo Invitational, decimotercera parada del PGA TOUR Latinoamérica y tercera cita del Zurich Argentina Swing.

Tras 36 hoyos de juego en el campo diseñado por Robert Trent Jones Jr., Aguado llegó a un score global de 13-bajo par 131 para separarse por un golpe del puntero de la primera ronda, el estadounidense Kristian Caparros (68). El noruego Andreas Halvorsen con un 68 y el estadounidense Michael Davan con un 66 (ambos jugadores terminaron el día sin bogeys) escalaron al tercer lugar de la general. Al fin de semana llegan con un total de 135 golpes, 9-bajo par.

Los mejores argentinos de la competencia son Jaime López Rivarola (69) y Facundo Villanueva (71). Con un total de 8-bajo par 136, ambos jugadores empatan en el quinto lugar con los estadounidenses Joseph Winslow (67), Brian Mogg (69), Tom Whitney (69) y el canadiense Blair Hamilton (66).

“Fue una vuelta muy buena y me sentí muy cómodo al final. Vengo haciendo unos cambios con el putt desde Quito y hoy rodó bastante bien la pelota. Intentaré mantenerme concentrado en lo que falta. Hoy el sol estaba muy fuerte pero sé que las condiciones pueden cambiar por lo que escuché. Espero seguir con el plan que me tracé”, afirmó Aguado sobre un día en el que la temperatura estuvo sobre los 35 grados centígrados.

