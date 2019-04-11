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Fútbol

Alfredo Adrián Ploch domina en Cañuelas

Venezolano es líder del Molino Cañuelas Championship, segundo torneo de la temporada 2019 del PGA TOUR Latinoamérica

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Mexico City, MEXICO - March 15: Adrian Alfredo, hole 7, during second round of the 55th Abierto Mexicano de Golf (Mexico Open) at the Club de Golf Mexico on March 14, 2013 in Mexico City, Mexico. (Photo by Enrique Berardi/PGA TOUR) *** Local caption *** |Enrique Berardi/US PGA TOUR

Escrito por: Azteca Deportes

BUENOS AIRES, Argentina – Jugando en horas de la tarde, el venezolano Alfredo Adrián Ploch entregó una tarjeta de 6-bajo par 66 para ser líder solitario este jueves del Molino Cañuelas Championship, segundo evento de la temporada 2019 del PGA TOUR Latinoamérica y primera parada del Zurich Argentina Swing.

El segundo lugar, a un golpe del líder, fue para el estadounidense Joshua Lee y el canadiense Wil Bateman, uno de los excampeones del Tour presentes esta semana en Argentina. La cuarta casilla, con rondas individuales de 4-bajo par 68, es compartida por los estadounidenses Spencer Smith, Patrick Flavin, Tom More, Brian Hughes, Hunter O’Mahony, el sudafricano Victor Lange, el canadiense Sebastian Szirmak y el colombiano Andrés Echavarría.

“Arranqué un poco dudoso porque en la práctica no le pegué bien pero bueno, así es el golf. En los primeros hoyos me defendí y en los segundos me solté con la fortuna de que el putt funcionó a la perfección”, afirmó Adrían Ploch, quien viene de fallar el corte hace dos semanas en el Buenaventura Classic, evento que abrió la octava temporada del Tour.

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