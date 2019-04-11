Alfredo Adrián Ploch domina en Cañuelas

BUENOS AIRES, Argentina – Jugando en horas de la tarde, el venezolano Alfredo Adrián Ploch entregó una tarjeta de 6-bajo par 66 para ser líder solitario este jueves del Molino Cañuelas Championship, segundo evento de la temporada 2019 del PGA TOUR Latinoamérica y primera parada del Zurich Argentina Swing.

El segundo lugar, a un golpe del líder, fue para el estadounidense Joshua Lee y el canadiense Wil Bateman, uno de los excampeones del Tour presentes esta semana en Argentina. La cuarta casilla, con rondas individuales de 4-bajo par 68, es compartida por los estadounidenses Spencer Smith, Patrick Flavin, Tom More, Brian Hughes, Hunter O’Mahony, el sudafricano Victor Lange, el canadiense Sebastian Szirmak y el colombiano Andrés Echavarría.

“Arranqué un poco dudoso porque en la práctica no le pegué bien pero bueno, así es el golf. En los primeros hoyos me defendí y en los segundos me solté con la fortuna de que el putt funcionó a la perfección”, afirmó Adrían Ploch, quien viene de fallar el corte hace dos semanas en el Buenaventura Classic, evento que abrió la octava temporada del Tour.