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Fútbol

Ancer asciende en el Ranking Mundial

Abraham Ancer está muy cerca de ser el golfista que nos represente en el World Golf Championships-México Championship

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BEACHWOOD, OH - SEPTEMBER 21: Abraham Ancer of Mexico watches his tee shot on the 17th hole during the first round of the Web.com Tour DAP Championship on September 21, 2017 in Beachwood, Ohio. (Photo by Matt Sullivan/Getty Images)|Matt Sullivan/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado fin de semana el golfista mexicano Abraham Ancer, finalizó empatado en el sitio 20 del Farmers Insurance Open, torneo del calendario regular del PGA Tour que se llevó a cabo en el afamado campo de Torrey Pines en San Diego, California.

Ancer nacido en McAllen, Texas, pero quien creció en Reynosa, Tamaulipas, finalizó la justa californiana con un marcador de 284 golpes, cuatro bajo par, obteniendo así su segunda mejor actuación en lo que va de la actual temporada dentro de la mejor gira del mundo, después del noveno lugar en el OHL Classic at Mayakoba de noviembre pasado.

Con este resultado, Ancer ascendió 31 posiciones en el Official World Golf Ranking (OWGR) por lo que ahora ocupa el casillero 249 de dicha clasificación, siendo hasta el momento el mejor exponente mexicano en el Ranking Mundial, superando a José de Jesús Rodríguez, quien ocupa el sitio 330.

Hay que recordar que el mejor jugador nacional en el OWGR hasta el 19 de febrero, obtiene un lugar para disputar la edición 2018 del World Golf Championships-Mexico Championship a realizarse de 29 de febrero al 4 de marzo en el Club de Golf Chapultepec de la Ciudad de México.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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