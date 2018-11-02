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Fútbol

Ancer con buen inicio en Las Vegas

El de Reynosa Abraham Ancer, es el mejor de los mexicanos que participan en el Shriners Hospital for Children Open del PGA TOUR

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KUALA LUMPUR, MALAYSIA - OCTOBER 14: Abraham Ancer of Mexico plays his shot on the first tee during the final round of the CIMB Classic at TPC Kuala Lumpur on October 14, 2018 in Kuala Lumpur, Malaysia. (Photo by Yong Teck Lim/Getty Images)|Yong Teck Lim/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

LAS VEGAS, NEVADA.- En una primera ronda suspendida por falta de luz, el originario de Reynosa, Tamaulipas, Abraham Ancer se encuentra empatado en la quinta posición del Shriners Hospital for Children Open, evento del PGA TOUR que se realiza en el TPC Summerlin y que reparte una bolsa de siete millones de dólares.

El representante por nuestro país en el World Golf Championships-Mexico Championship en 2018, registró hoy un recorrido de 66 golpes, producto de birdies en los hoyos uno, dos, cuatro, 13, 14 y 15, por bogey en el nueve y se encuentra a tres impactos de distancia del líder provisional el estadounidense Peter Uihlein.

Por su parte José de Jesús “Camarón” Rodríguez con 67 impactos, cuatro menos, está empatado en el sitio 12, mientras que Roberto Díaz con 69, dos abajo, y Carlos Ortiz con 75, cuatro arriba de par, se ubicaron en las posiciones 32 y 124 respectivamente.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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