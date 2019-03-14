Ancer con gran comienzo en el THE PLAYERS

PONTE VEDRA BEACH, FLORIDA. – En el día de su debut en el THE PLAYERS Championship, Abraham Ancer jugó con la misma compostura de siempre. No se preocupó de más en el TPC Sawgrass y presentó una tarjeta de 3-bajo par 69 que lo dejó empatado en el 13º puesto.

Con su score de hoy Ancer se ubica a cuatro golpes de la punta, la cual es compartida por el británico Tommy Fleetwood y el estadounidense Keegan Bradley, quienes hicieron 7-bajo par 65. Byeong Hun An y Brian Harman empatan en el tercer lugar con 6-bajo par, mientras que Rory McIlroy, Vaughn Taylor y Ryan Moore igualan en la quinta posición con 5-bajo par.

“Me sentí cómodo, contento con mi score”, dijo el mexicano originario de Reynosa. “Empecé un poco fuera de ritmo en los primeros nueve hoyos, pero como quiera, haciendo birdies. Me sentí cómodo y le empecé a pegar muy bien, especialmente del 9 al 18”.

Tras hacer tres bogeys y tres birdies en sus primeros ocho hoyos, Ancer estaba en par de campo al llegar al tee del noveno hoyo. De ahí en adelante hizo cuatro birdies consecutivos, incluyendo el putt que embocó desde cinco metros en el hoyo 10. Le regresó un golpe al campo al hacer tres putts para anotar un bogey en el hoyo 13, pero se recuperó en el siguiente cuando su tiro a green desde 168 yardas acabó a solo dos metros del hoyo.

Hizo pares en los cuatro hoyos restantes, aunque se le escapó el birdie en el último cuando su putt desde tres metros se quedó corto por lo mínimo.

“Comencé a pegarle a la bola justo como lo estaba visualizando”, afirmó. “Además la estaba rodando muy bien e hice unos buenos putts en ese tramo. Se tira mucho putt en bajada y con este viento las cosas se te pueden ir de las manos rápidamente”.

A un golpe de Ancer aparece el argentino Emiliano Grillo, quien embocó un putt para birdie desde cinco metros en el hoyo 9, su hoyo final. Grillo terminó el día con 2-bajo par, empatado en el 35º puesto junto a figuras del calibre de Tiger Woods.

Completando el trío latinoamericano que participa en este evento, el venezolano Jhonattan Vegas se fue con una ronda de par (72), haciendo 3-sobre en sus últimos siete hoyos.

“Estuve muy bien con el putter y eso es algo que me ha traído frenando desde el comienzo del año”, dijo Grillo. “El putt estuvo muy bien hoy y es un buen comienzo, especialmente con las condiciones ventosas. En general estoy satisfecho con mi juego”.

Grillo tiene un score acumulado de 12-sobre par en las últimas nueve rondas que ha jugado en el TPC Sawgrass. Este viernes en la segunda ronda intentará mantener el bueno momento que le generó este primer día.

“Vamos a jugar a la mañana, así que ojalá no esté tan ventoso como estuvo esta tarde”, dijo el chaqueño de 26 años. “Espero que se presenten algunas oportunidades de birdie con el campo estando más blando”.

¿Y cuál será la estrategia para Ancer? Todo hace indicar que estará tranquilo y controlado, como siempre.

“Realmente no me sentí nervioso”, dijo. “Siempre me siento un poquito nervioso, lo cual es bueno, pero pude controlarme de la mejor manera posible. (Mañana) seguiré apegado a mi plan, creo que hice un buen trabajo en ese aspecto durante la jornada de hoy”.