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Fútbol

Ancer debuta en el TOUR Championship

El tamaulipeco Abraham Ancer forma parte del field de 30 jugadores que a partir de mañana disputarán el TOUR Championship

TOUR Championship - Preview Day 3
Getty Images|Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

ATLANTA, GEORGIA.- Por primera ocasión en su carrera, el golfista mexicano Abraham Ancer participará en el TOUR Championship, último torneo de la temporada del PGA TOUR que agrupa a los mejores 30 golfistas en la clasificación de la FedExCup.

“Estar en el TOUR Championship era una de mis más grandes metas al iniciar el año y al igual que la Presidents Cup, son una realidad”, dijo el tamaulipeco de 28 años, quien mañana saldrá en punto de las 13:25 horas locales y lo hará en compañía del estadounidense Webb Simpson.

La justa que se desarrollará en el East Lake Golf Club es la última fecha de los playoffs y para este año se realizaron algunos cambios en el formato. El actual líder de los standings de la FedExCup, Justin Thomas saldrá con un score de diez bajo par, mientras que Ancer décimo en dicha clasificación iniciará con un marcador de menos cuatro. El campeón se llevará un premio de 15 millones de dólares.

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