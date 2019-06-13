Ancer debuta en el U.S. Open

CIUDAD DE MÉXICO.- A partir de mañana, el tamaulipeco Abraham Ancer enfrentará uno de los retos más importantes en su carrera como golfista profesional: el U.S. Open Conducted by the USGA (United States Golf Association).

El tercer Major de la temporada tendrá como escenario el Pebble Beach Golf Links, uno de los campos más emblemáticos del deporte de los bastones ubicado en la península de Monterey en California, el cual abre sus puertas al Abierto de los Estados Unidos por sexta ocasión y primera desde 2010.

“Estoy muy emocionado, es mi primer U.S. Open y aún es más la satisfacción de jugarlo en Pebble Beach que es un campo muy famoso, estoy listo para comenzar mañana”, dijo Ancer, quien disputará su tercer Major (THE OPEN Championship 2018 y PGA Championship 2019).

El “Turco”, saldrá mañana por el tee del hoyo uno a las 8:35 horas y lo hará en compañía de C.T. Pan de China Taipéi y del estadounidense Brandon Wu. “Creo que tengo el golf necesario para tener la posibilidad de hacer un buen torneo, lo único que debo hacer es seguir mi plan”, dijo el de Reynosa.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA