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Fútbol

Ancer debuta en los Majors

El mexicano Abraham Ancer, forma parte del field de la edición 147 del The Open Championship, uno de los cuatro Grandes del golf mundial

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Escrito por: Azteca Deportes

ANGUS, ESCOCIA.- A partir de mañana, nuestro país en la figura del tamaulipeco Abraham Ancer estará representado en la edición 147 del The Open Championship, uno de los cuatro Majors del calendario del golf masculino conocido también como el Abierto Británico, torneo que tendrá como escenario el campo de Carnoustie en Escocia.

El pasado domingo primero de julio, el nacido en McAllen, Texas, pero quien creció en la ciudad fronteriza de Reynosa, obtuvo su lugar al The Open tras finalizar en la cuarta posición del Quicken Loans National celebrado en el TPC Potomac en Maryland, donde se proclamó campeón el italiano Francesco Molinari.

Ancer, único golfista mexicano en jugar la pasada edición del World Golf Championships-Mexico Championship, se convertirá apenas en el segundo exponente nacional en disputar el afamado Abierto Británico después de que el mexicalense Esteban Toledo finalizara en la posición 43 en la edición de 2002 realizada en Muirfield, también en Escocia.

El mexicano tendrá su primera salida a las 15:43 horas tiempo local y tendrá como compañeros al estadouniense Ryan Armour y al japonés Masahiro Kawamura, dentro de la competencia que repartirá una bolsa de 10 millones 500 mil dólares.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA
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