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Fútbol

Ancer debuta esta semana

Abraham Ancer abre la temporada 2018-19 del PGA TOUR con una amplia ventaja como el jugador mexicano mejor clasificado

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NORTON, MA - SEPTEMBER 03: Abraham Ancer of Mexico plays his shot from the second tee during the final round of the Dell Technologies Championship at TPC Boston on September 3, 2018 in Norton, Massachusetts. (Photo by Andrew Redington/Getty Images)|Andrew Redington/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO, México. – Tras su campaña más exitosa en el PGA TOUR, el mexicano Abraham Ancer hará su debut en la temporada 2018-19 del PGA TOUR en el CIMB Classic en Malasia en su camino a clasificar para la tercera edición del World Golf Championships-Mexico Championship. Los mejores golfistas del mundo volverán a la Ciudad de México y al Club de Golf Chapultepec una semana antes en 2019, del 18 al 24 de febrero.

Ancer actualmente está clasificado como No. 125 en el Ranking Mundial de Golf y comienza la temporada 172 lugares por delante del siguiente mejor mexicano en la clasificación, José de Jesús Rodríguez “El Camarón”, en su búsqueda por obtener un lugar en el field del WGC-Mexico Championship por segundo año consecutivo. Ancer terminó E52 en 2018 con rondas de 71-76-71-69.

La temporada 2017-18 del PGA TOUR de Ancer se destacó por sus cinco top 10, tres de ellos en sus últimos ocho torneos de la temporada. En el Dell Technologies Championship, el segundo evento de los playoffs de la FedExCup, Ancer mantuvo la ventaja tras 54 hoyos antes de cerrar con una ronda final de 73 para terminar E7. El jugador proveniente de la Universidad de Oklahoma concluyó su temporada la siguiente semana en el número 60 en la clasificación de la FedExCup.

El mexicano mejor clasificado en el Ranking Mundial Oficial de Golf al 11 de febrero de 2019, si no está ya clasificado, se clasificará oficialmente para el WGC-Mexico Championship 2019.

El WGC-Mexico Championship continúa atrayendo a los 50 mejores jugadores del mundo, pero el torneo anualmente ofrece un lugar en el field al mexicano mejor clasificado para garantizar que México esté representado en el global field de élite.

El campeón defensor Phil Mickelson comenzó su nueva temporada en el PGA TOUR en el Safeway Open la semana pasada en Napa, California, donde “Lefty” terminó E17 luego de ubicarse E2 tras 36 hoyos. Mickelson ganó el WGC-Mexico Championship en 2018 de manera dramática después de derrotar a Justin Thomas en el primer hoyo de desempate de muerte súbita en el par-3 hoyo 17 apodado “The Peak”.

Para mayor información acerca del World Golf Championships-Mexico Championship por favor visita wgcmexico.com.

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