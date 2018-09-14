Ancer encabeza dupla mexicana

MELBOURNE, AUSTRALIA– Abraham Ancer encabezará al equipo mexicano en la próxima ISPS HANDA Melbourne World Cup of Golf, que se jugará en el Metropolitan Golf Club de esta ciudad del 21 al 25 de noviembre y donde estará en juego una bolsa de siete millones de dólares.

Este será un nuevo paso Ancer que agregará a su creciente lista de logros su primera participación en la Copa del Mundo. Los 28 jugadores anunciados por los oficiales del torneo, tendrán hasta el 20 de septiembre para elegir su compañero.

Ancer logró su lugar gracias a los cinco top five que logró en esta temporada, lo que lo llevó al puesto 117 en el Ranking Mundial (OWGR). El jugador de 27 años, que terminó quinto en el RBC Canadian Open y empató el cuarto lugar en el Quicken Loans National, estuvo más cerca que nunca de su primera victoria en el TOUR, cuando fue líder después de 54 hoyos en el Dell Technologies Championship, segunda parada de los Playoffs de la FedEx Cup.

"Sé que tuve oportunidades este año", dijo. "Obviamente significaría todo para mí y para México también, ya que hace 40 años que un mexicano no gana en el PGA TOUR. Sería muy especial ".

Ancer se graduó de la Universidad de Oklahoma y tiene la doble ciudadanía mexicana y americana. Pero él juega bajo la bandera mexicana, orgulloso de su herencia y buscará ser una fuente de orgullo para su país de origen en la próxima Copa del Mundo.

"Crecí y viví en México hasta que tuve 15 años", dijo. "Toda mi familia es de allí. Obviamente es agradable tener doble ciudadanía, hace que todo sea más fácil, pero todos mis amigos que me conocen saben que soy muy mexicano ". La mejor ubicación de un equipo mexicano llegó en el torneo inaugural, en 1953, cuando el dúo de Al Escalante y Juan Neri llevó a su país a un séptimo puesto.

El evento se jugará a 72 hoyos y tendrá dos rondas de Fourball (mejor pelota) en la primera y tercera ronda, mientras que se jugará Foursomes (tiros alternados) en la segunda y última vuelta.

En 2016 los daneses Søren Kjeldsen y Thorbjørn Olesen cerraron con una ronda final de 66 en Kingston Heath para ganar el primer título de la Copa del Mundo de Golf para Dinamarca con una diferencia de cuatro golpes sobre los Estados Unidos, China y Francia.