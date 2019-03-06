Ancer es 61 del mundo

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras una semana sin actividad y después de finalizar en el sitio 39 del World Golf Championships-Mexico Championship, el originario de Reynosa, Tamaulipas, Abraham Ancer continúa como el mejor exponente mexicano en el Official World Golf Ranking (OWGR).

El “Turco” Ancer, quien esta semana regresa a la actividad en el PGA TOUR al disputar junto con el tapatío Carlos Ortiz el Arnold Palmer Invitational en Orlando, Florida, descendió un puesto en la clasificación mundial por lo que esta semana se ubicó en el peldaño 61.

Por su parte Ortiz, le sigue al colocarse en el puesto 289, mientras que más atrás se encuentra el nativo de Irapuato, Guanajuato, José de Jesús “Camarón” Rodríguez, quien se encuentra en el peldaño 409, nueve posiciones menos con respecto al ranking publicado hace una semana.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA