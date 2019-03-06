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Fútbol

Ancer es 61 del mundo

El representante nacional en el WGC-Mexico Championship Abraham Ancer descendió un lugar en el ranking mundial con respecto a la semana anterior

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MEXICO CITY, MEXICO - FEBRUARY 22: Abraham Ancer of Mexico waits to play during the second round of World Golf Championships-Mexico Championship at Club de Golf Chapultepec on February 22, 2019 in Mexico City, Mexico. (Photo by Quality Sport Images/Getty Images)|Quality Sport Images/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras una semana sin actividad y después de finalizar en el sitio 39 del World Golf Championships-Mexico Championship, el originario de Reynosa, Tamaulipas, Abraham Ancer continúa como el mejor exponente mexicano en el Official World Golf Ranking (OWGR).

El “Turco” Ancer, quien esta semana regresa a la actividad en el PGA TOUR al disputar junto con el tapatío Carlos Ortiz el Arnold Palmer Invitational en Orlando, Florida, descendió un puesto en la clasificación mundial por lo que esta semana se ubicó en el peldaño 61.

Por su parte Ortiz, le sigue al colocarse en el puesto 289, mientras que más atrás se encuentra el nativo de Irapuato, Guanajuato, José de Jesús “Camarón” Rodríguez, quien se encuentra en el peldaño 409, nueve posiciones menos con respecto al ranking publicado hace una semana.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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