Ancer es co-líder del Memorial Tournament

DUBLIN, OHIO - Abraham Ancer ya tenía buenos recuerdos del Muirfield Village Golf Club. Como estudiante de primer año en la Universidad de Oklahoma viajó aquí para recibir el Premio Jack Nicklaus de manos del propio Oso Dorado.

Este jueves le agregó otro momento memorable presentando una tarjeta de 65, siete bajo par en la primera ronda del Memorial Tournament presentado por Nationwide. El mexicano comparte la cima de la clasificación con la nueva sensación chilena Joaquín Niemann, quien también comenzó con un 65 para liderar por primera vez en su corta carrera profesional y con el japonés Hideki Matsuyama, quien cerró con cuatro birdies y un águila en sus últimos seis hoyos.

"Fue como un _Deja vu_, antes estaba caminando los fairways y mirando desde afuera y ahora estoy jugando", dijo Ancer. "Es un sueño hecho realidad. Y hoy me sentí genial. Golpeé la pelota realmente bien desde el tee, pegué buenos hierros y toqué bien el putt además de recuperarme cuando lo necesité. Entonces, cuando haces todo esto, suele ser una ronda bastante buena".

El nativo de Reynosa, México, comenzó con bogey al 4 antes de cerrar su ronda con ocho birdies en los últimos 14 hoyos. Después de luchar con su putter el fin de semana pasado en el Fort Worth Invitational, Ancer respondió el jueves acertando un trío de putts para birdie de larga distancia, en el 9 desde casi 10 metros, mientras que en el 17 desde 8 metros.

"El domingo pasado luché con mi putter", dijo Ancer. "Y hoy, en los primeros tres hoyos, fallé algunas de cerca para birdie y un putt para par. Después de eso encontré algo y empezaron a rodar muy bien".

Te puede interesar: Rincón encabeza el Quito Open