Ancer es líder en Boston

BOSTON, MASSACHUSETTS.- Con tan sólo una ronda por jugar, el golfista mexicano Abraham Ancer lidera la edición 2018 del Dell Technologies Championship, segundo torneo de los playoffs de la FedExCup que tiene como escenario el TPC Boston y que reparte una bolsa de nueve millones de dólares.

Ancer firmó el día de hoy una extraordinaria ronda de 65 golpes, para un total de 200, 13 bajo par, un impacto de ventaja sobre el inglés Tyrrell Hatton y el estadounidense Bryson DeChambeau, ganador la semana anterior del THE NORTHERN TRUST y actual líder de la FedExCup.

De ganar mañana, Ancer se convertiría apenas en el segundo jugador mexicano en obtener una victoria en el PGA TOUR después de que el tijuanense Víctor Regalado, ganara el Pleasant Valley Classic en 1974 y el Ed McMahon-Jaycees Quad Cities Open en 1978.

De igual forma y de lograr el triunfo, el originario de Reynosa, Tamaulipas, estaría ubicado en el quinto sitio de los standings de la FedExCup, por lo que podría participar la semana entrante en el BMW Championship en Pennsylvania, donde únicamente participan los 70 mejores de dicha clasificación.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

