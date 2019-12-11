Ancer, expectante ante el comienzo de la Presidents Cup

MELBOURNE, AUSTRALIA – El día de hoy en Melbourne, comenzará una nueva edición de la Presidents Cup, evento que enfrenta al equipo de los Estados Unidoscon el equipo Internacional.

Por primera vez este equipo tendrá jugadores de Méxicoy de Chile, países representados por Abraham Ancery Joaquín Niemann, respectivamente, por lo que la expectativa en el golf latinoamericano es enorme.

A pesar de que México esta a más de 9000 millas de Royal Melbourne Golf Club, Abraham Ancer se siente como en casa, a pocas horas del comienzo de este evento que tiene como capitanes a Ernie Els(Internacional) y Tiger Woods(Estados Unidos).

“Ví algunas banderas mexicanas en el campo, lo que es espectacular”, comentó el jugador de 28 años. “Allí, en México todos están muy emocionados con la posibilidad que tengo de jugar. Quiero jugar bien no solo por mi país, sino también por mi familia, mi equipo y mi capitán”, comentó Ancer en conferencia de prensa.

Ancer será uno de los jugadores más populares esta semana en Australia y será apoyado por la gran cantidad de gente que estará a favor del equipo Internacional. Su fama creció considerablemente aquí el año pasado cuando ganó el Emirates Australian Open2018, por cinco golpes.

Cuando la acción comience Ancer tendrá un gran apoyo. “Eso me da mucha confianza y buenas sensaciones. El año pasado tuve dos grandes semanas en Sídney y Melbourne y me siento cómodo aquí. La gente es espectacular. La primera vez que estuve en Syíney había cuatro banderas mexicanas entre el público y pensé que eran compatriotas, pero eran todos australianos apoyándome”, contó Ancer.

