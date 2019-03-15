Ancer muy cerca de los líderes

PONTE VEDRA BEACH, FLORIDA.— Sigue siendo un debut soñado para Abraham Ancer en el THE PLAYERS Championship. A su 69 de ayer, el mexicano le sumó hoy un 66 que le permite empatar el tercer puesto del tablero general con un total de 9-bajo par 135.

Junto al latinoamericano, en esa tercera colocación están los estadounidenses Brian Harman y Jim Furyk (su 64 libre de bogeys fue el mejor registro de la jornada) y el inglés Ian Poulter.

Por su parte, los británicos Tommy Fleetwood y Rory McIlRoy comparten el liderato con un total de 12-bajo par 132. El primero de ellos terminó el día con ronda de 67 golpes, mientras que el segundo hizo lo propio con un 65 que dibujó gracias un cierre de águila-birdie-par.

“Ganar significaría todo para mi”, afirmó Ancer, quien busca ser el primer latinoamericano en ganar el THE PLAYERS Championship. “Evidentemente sería un hito para el golf mexicano y para el golf latinoamericano en general. Creo que tenemos grandes jugadores, pero no tienen la exposición necesaria. No dudo que los latinos tenemos el suficiente talento para ganar torneos como este”, puntualizó.

El jugador de 28 años inició el viernes libre de bogeys en la ida, incluyendo un putt de 12 metros para birdie en el par-3 del hoyo 13. Su gran ritmo continuó con tres birdies adiciones antes de llegar al 8 (su hoyo 17) donde firmaría su único bogey de la jornada.

“Fue grandioso. Estaba en problemas y aunque superé los árboles estaba en una posición difícil”, sostuvo Ancer sobre el par que salvó en el hoyo 9, su último hoyo de la segunda ronda. “Pegué bien a lo largo del día y la forma en la que me desenvolví en los momentos claves me da una motivación extra para el fin de semana”, concluyó el mexicano.

No es habitual ver a los latinoamericanos ser protagonistas en EL PLAYERS Championship. El colombiano Camilo Villegas es quien mejores registros tiene en el torneo. En 2006 estaba a ocho golpes del puntero tras 36 hoyos. Finalmente concluyó tercero en aquella oportunidad.

Ancer eclipsó la marca de Villegas y ahora busca hacer lo mismo durante el fin de semana. “Ha sido increíble. Me he divertido mucho”, dijo el mexicano. “Este campo se acomoda bastante a mi juego y creo que he pegado bien desde el tee. En los primeros nueve hoyos de ayer me sentí algo fuera de ritmo, pero después de eso he jugado muy sólido”, concluyó.

Ancer ya sabe lo que es estar en buena posición en un evento del PGA TOUR. La temporada pasada fue co-líder con Francesco Molinari tras 54 hoyos en Quicken Loans National. Con dos top-5 adicionales el año pasado, Ancer cree que está listo para entrar al círculo de ganadores.

“Creo que estar en posición de ganar tantas veces como pueda me hace mejor jugador. Ya he estado en la pelea por algunos torneos. Ganar el Australian Open con la misma ventaja que tenia de cara a la ronda final me ayudó. Estar en posición de ganar dos o tres veces siempre te ayuda a manejar los nervios y las situaciones”, concluyó el oriundo de Reynosa, México.