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Fútbol

Ancer pasó el corte en Texas

Regular fue la actuación esta semana de algunos de los representantes mexicanos que militan en diversas giras en el extranjero

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FORT WORTH, TX - MAY 26: Abraham Ancer of Mexico plays his shot from the sixth tee during round three of the Fort Worth Invitational at Colonial Country Club on May 26, 2018 in Fort Worth, Texas. (Photo by Tom Pennington/Getty Images)|Tom Pennington/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

FORTH WORTH, TEXAS.- Por segunda semana consecutiva, el golfista tamaulipeco, Abraham Ancer, pasó el corte en un torneo correspondiente al calendario regular del PGA TOUR. En esta ocasión, el único representante nacional en la pasada edición del WGC-Mexico Championship, avanzó en el Forth Worth Invitational.

Con un acumulado de 277 golpes, tres bajo par, Ancer finalizó empatado en el sitio 52 del torneo que tuvo verificativo en el Colonial Country Club de Forth Worth y que repartió una bolsa de siete millones 100 mil dólares y el cual ganó el inglés, Justin Rose, con marcador de 260 impactos, 20 bajo par.

En actividad del Web.com Tour, el tijuanense, Armando Favela, fue el único de seis representantes nacional en pasar el corte del Nashville Golf Open Benefitting the Snedeker Foundation que tuvo como escenario el Nashville Golf & Athletic Club, de Nashville, Tennessee.

Favela empató en el sitio 50 con marcador de 282 golpes, seis menos, mientras que Carlos Ortiz, José de Jesús Rodríguez, Óscar Fraustro, Rodolfo Cazaubón y Gerardo Ruiz de la Concha, no pasaron el corte del torneo que se adjudicó el australiano Cameron Davis con 270, 18 bajo par.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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