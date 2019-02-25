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Fútbol

Ancer registró un mejor resultado que en 2018

Abraham Ancer único mexicano en el field del WGC-Mexico Championship ascendió 13 posiciones con respecto a su actuación del año pasado

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MEXICO CITY, MEXICO - FEBRUARY 23: Abraham Ancer of Mexico gestures after playing his shot from the second tee during the third round of World Golf Championships-Mexico Championship at Club de Golf Chapultepec on February 23, 2019 in Mexico City, Mexico. (Photo by David Cannon/Getty Images)|David Cannon/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- Buscará la revancha. El originario de Reynosa, Tamaulipas, Abraham Ancer espera regresar el año entrante al World Golf Championships-Mexico Championship para mejorar su actuación de esta edición.

Ancer cerró su participación en el Club de Golf Chapultepec con ronda de uno bajo par. “Me quedo con la espinita de regresar el próximo año y mejorar el resultado”, dijo el “Turco” tras una ronda final de 70 golpes que lo llevó a terminar en un empate por el puesto 39 con total de 284 (par). El año pasado en su debut en este evento había empatado el puesto 52. La mejora de trece posiciones entre un año y otro estuvo lejos de llevarlo al sitio que ambicionaba esta semana.

“Siento que los días fueron muy parecidos, salvo ayer (sábado) que tuve que pelearle desde el hoyo 2. Fue una batalla contra el Chapu”, dijo Ancer sobre un campo en el que esta semana hizo rondas de 71-72-71-70. “Tengo que venir a practicar aquí a la Ciudad de México más seguido, pero voy con buen sabor de boca porque no me di por vencido”.

A pesar de su posición final, Ancer reconoció que la semana en la que jugó por primera vez con Tiger Woods le dejó muchos positivos y motivación para seguir ascendiendo en el Ranking Mundial. “No le saqué provecho a las rondas, pero me da confianza de que si juego el golf que sé jugar tengo chance de ganar este tipo de torneos. Obviamente queda mucho trabajo, hay que darle a la práctica”, concluyó el tamaulipeco, quien este miércoles 27 de febrero estará celebrado su cumpleaños número 28.

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