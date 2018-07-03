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Ancer se afianza como el mejor mexicano

Abraham Ancer, quien representara a nuestro país en el WGC-Mexico Championship, sigue ascendiendo en el Official World Golf Ranking

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POTOMAC, MD - JULY 01: Abraham Ancer of Mexico hits off the seventh tee during the final round of the Quicken Loans National at TPC Potomac on July 1, 2018 in Potomac, Maryland. (Photo by Rob Carr/Getty Images)|Rob Carr/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- El fin de semana pasado, el golfista mexicano Abraham Ancer finalizó en la cuarta posición del Quicken Loans National de Maryland en lo que ha sido su mejor resultado hasta el momento en el PGA TOUR.

Con ese resultado, el originario de Reynosa, Tamaulipas, tuvo un ascenso considerable en el Official World Golf Ranking. Ancer sigue siendo el mejor exponente nacional en la clasificación mundial, al ocupar el día de hoy el sitio 169, con un promedio de puntos de 0.9860, por 0.7958 de su más cercano perseguidor José de Jesús Rodríguez quien está en el sitio 213.

Asimismo, Ancer el único jugador tricolor presente en la pasada edición del World Golf Championships-Mexico Championship, se colocó en la posición 90 de la FedExCup, por lo que seguramente disputará los playoffs al final del año.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA
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