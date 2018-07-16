Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
AZTECA GOLF SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Ancer se afianza como el mejor tricolor

En la carrera por un lugar al World Golf Championships-Mexico Championship, Abraham Ancer sigue como el mejor mexicano en el OWGR

KAL|0_8su97n26

Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de no haber tenido actividad la semana anterior, el tamaulipeco Abraham Ancer continuó como el mejor exponente mexicano en el Official World Golf Ranking (OWGR).

Ancer quien esta semana hace su debut en un torneo Major al formar parte del The Open en Escocia, descendió cuatro posiciones con respecto a la semana anterior, por lo que ahora ocupa el casillero 178 con un promedio de puntos de 0.9600.

KAL|0_i2pq9ogs

Por su parte José de Jesús “Camarón” Rodríguez, quien no pasara el corte el viernes pasado dentro del Utah Championship del Web.com Tour, ocupa el sitio 232, con un promedio de unidades de 0.7609.

Para mayor información

http://www.owgr.com/ranking?pageNo=1&pageSize=100&country=MEX

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

deportv EXPRESS.jpg

Dxtv Express

4:50 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS PERÚ FECHA.png

Revive México vs Perú | Selección Mexicana

5:55 p. m.
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
16 SEP
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
16 SEP
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
16 SEP
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
16 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP