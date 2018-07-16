Ancer se afianza como el mejor tricolor

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de no haber tenido actividad la semana anterior, el tamaulipeco Abraham Ancer continuó como el mejor exponente mexicano en el Official World Golf Ranking (OWGR).

Ancer quien esta semana hace su debut en un torneo Major al formar parte del The Open en Escocia, descendió cuatro posiciones con respecto a la semana anterior, por lo que ahora ocupa el casillero 178 con un promedio de puntos de 0.9600.

Por su parte José de Jesús “Camarón” Rodríguez, quien no pasara el corte el viernes pasado dentro del Utah Championship del Web.com Tour, ocupa el sitio 232, con un promedio de unidades de 0.7609.

Para mayor información

http://www.owgr.com/ranking?pageNo=1&pageSize=100&country=MEX

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

