Ancer se mantiene firme en Malasia

CIUDAD DE MÉXICO.- Por segundo día consecutivo el golfista mexicano Abraham Ancer, se mantuvo dentro del top 15 del CIMB Classic, fecha correspondiente al calendario regular del PGA TOUR que tiene verificativo en el TPC Kuala Lumpur y que reparte una bolsa de siete millones de dólares.

Ancer, único representante nacional en la pasada edición del World Golf Championships-Mexico Championship, salió por el hoyo diez del trazado sede y firmó birdies en los hoyos 13, 18, dos, seis y siete, por bogeys en el 16, uno y nueve, por un águila en el cinco para acumular 135 impactos, nueve menos.

Empatados en la primera posición con marcador de 130 golpes, 14 bajo el par, se ubicaron el estadounidense Gary Woodland y el australiano Marc Leishman, mientras que el tercer lugar lo ocupan Shubhankar Sharma de la India y el inglés Paul Casey, ambos con score de 131, 13 menos.

RICARDO MALPICA FERNÁNDEZ