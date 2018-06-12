Ancer sigue como el mejor jugador tricolor

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de la discreta actuación la semana pasada de los diversos golfistas mexicanos que participan en giras internacionales, el tamaulipeco Abraham Ancer se mantuvo como el mejor exponente nacional en el Official World Golf Ranking.

Después de firmar una primera ronda de 69 golpes, Ancer con un segundo recorrido de 72, para un total de 141, uno arriba, no pasó el corte del FedEx St. Jude Classic, torneo del PGA TOUR realizado en Memphis, Tennessee, misma situación que experimentó el veracruzano Roberto Díaz.

Con ese resultado, Ancer descendió cuatro posiciones en el Ranking Mundial con respecto a la semana anterior por lo que ahora se encuentra en el sitio 199 con un promedio de puntos de 0.8433, mientras que José de Jesús "Camarón" Rodríguez quien cayó cinco peldaños a pesar el corte en el Rust-Oleum Championship del Web.com Tour, se ubicó en el puesto 206.

El top cinco de los golfistas mexicanos mejor ubicados en el OWGR lo completan: el tapatío Carlos Ortiz sitio 458; el chihuahuense Óscar Fraustro puesto 541 y Roberto Díaz en el casillero 608.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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