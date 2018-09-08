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Fútbol

Ancer tira bajo par en Filadelfia

En una ronda aplazada por mal clima, Abraham Ancer se ubicó en el sitio 44 del BMW Championship

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Escrito por: Azteca Deportes

Filadelfia, Pennsylvania.- Por segundo día consecutivo, el golfista mexicano Abraham Ancer firmó una tarjeta de 68 golpes, para sumar 205 impactos, cinco bajo par, después de tres rondas disputadas en el BMW Championship, penúltima fecha de los playoffs de la FedExCup en la cual está en juego una bolsa de nueve millones de dólares.

En una jornada aplazada por mal clima en el Aronimink Golf Club, el originario de Reynosa, Tamaulipas, registró birdies en los hoyos dos, nueve, 15, 16 y 18 por bogeys consecutivos en el cinco, seis y 15, para colocarse a 12 impactos de distancia del líder el inglés Justin Rose.

Cabe recordar que Ancer, necesita terminar dentro de los cuatro mejores de la competencia para finalizar entre los 30 que encabezarán la FedExCup, mismos que formarán parte del field del TOUR Championship a realizarse del 20 al 23 de septiembre en Atlanta, Georgia.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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