Ancer y Díaz jugarán en Maryland

POTOMAC, MARYLAND.- A partir de mañana Abraham Ancer y Roberto Díaz, únicos representantes mexicanos en el PGA TOUR, participarán en el Quicken Loans National torneo a desarrollarse en el TPC Potomac at Avelen Farm con una bolsa a repartir de siete millones 100 mil dólares.

Ambos exponentes nacionales, vienen de no pasar el corte la semana pasada en el Travelers Championship en Connecticut, por lo que intentarán retomar el juego que los llevó esta temporada a formar parte de la mejor gira del mundo y lo harán en una justa donde estará presente el local Tiger Woods, ganador de esta competencia en dos ocasiones (2009 y 2012).

Radiografía del torneo

Nombre: Quicken Loans National

Fecha: 28 de junio al primero de julio

Campo: TPC Potomac at Avelen Farm

Campeón defensor: Kyle Stanley

Bolsa: 7 millones 100 mil dólares

Formato: 72 hoyos stroke play

Field: 120 jugadores

Twitter: @QLNational

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

