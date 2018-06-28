Ancer y Díaz jugarán en Maryland
Los mexicanos Abraham Ancer y Roberto Díaz, disputarán el Quicken Loans National fecha del PGA TOUR en la cual destaca la participación del estadounidense Tiger Woods
POTOMAC, MARYLAND.- A partir de mañana Abraham Ancer y Roberto Díaz, únicos representantes mexicanos en el PGA TOUR, participarán en el Quicken Loans National torneo a desarrollarse en el TPC Potomac at Avelen Farm con una bolsa a repartir de siete millones 100 mil dólares.
Ambos exponentes nacionales, vienen de no pasar el corte la semana pasada en el Travelers Championship en Connecticut, por lo que intentarán retomar el juego que los llevó esta temporada a formar parte de la mejor gira del mundo y lo harán en una justa donde estará presente el local Tiger Woods, ganador de esta competencia en dos ocasiones (2009 y 2012).
Radiografía del torneo
Nombre: Quicken Loans National
Fecha: 28 de junio al primero de julio
Campo: TPC Potomac at Avelen Farm
Campeón defensor: Kyle Stanley
Bolsa: 7 millones 100 mil dólares
Formato: 72 hoyos stroke play
Field: 120 jugadores
Twitter: @QLNational
CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA