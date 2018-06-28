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Fútbol

Ancer y Díaz jugarán en Maryland

Los mexicanos Abraham Ancer y Roberto Díaz, disputarán el Quicken Loans National fecha del PGA TOUR en la cual destaca la participación del estadounidense Tiger Woods

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MEMPHIS, TN - JUNE 08: Abraham Ancer of Mexico plays his shot from the seventh tee during the second round of the FedEx St. Jude Classic at at TPC Southwind on June 8, 2018 in Memphis, Tennessee. (Photo by Sarah Crabill/Getty Images)|Sarah Crabill/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

POTOMAC, MARYLAND.- A partir de mañana Abraham Ancer y Roberto Díaz, únicos representantes mexicanos en el PGA TOUR, participarán en el Quicken Loans National torneo a desarrollarse en el TPC Potomac at Avelen Farm con una bolsa a repartir de siete millones 100 mil dólares.

Ambos exponentes nacionales, vienen de no pasar el corte la semana pasada en el Travelers Championship en Connecticut, por lo que intentarán retomar el juego que los llevó esta temporada a formar parte de la mejor gira del mundo y lo harán en una justa donde estará presente el local Tiger Woods, ganador de esta competencia en dos ocasiones (2009 y 2012).

Radiografía del torneo

Nombre: Quicken Loans National

Fecha: 28 de junio al primero de julio

Campo: TPC Potomac at Avelen Farm

Campeón defensor: Kyle Stanley

Bolsa: 7 millones 100 mil dólares

Formato: 72 hoyos stroke play

Field: 120 jugadores

Twitter: @QLNational

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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