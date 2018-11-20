Ancer y Díaz por la gloria en la Copa del Mundo

MELBOURNE, AUSTRALIA - Abraham Ancer hizo que su primer viaje a Australia fuera memorable.

El domingo, el nativo de Reynosa, Tamaulipas, consiguió una victoria por cinco golpes en el Emirates Australian Open, su segundo título profesional –había ganado el Nova Scotia Open del Web.com Tour–. Ahora, buscará agregar otro triunfo a su currículum en la Copa Mundial de Golf ISPS HANDA que se juega en Australia esta semana.

"Estoy en las nubes. Ha sido una semana fenomenal", dijo. "Es mi primera vez en Australia. Todo el mundo me dijo lo maravilloso que era y quiero decir que, de verdad, realmente, ya amo este país, sólo son cuatro días los que he estado aquí y todos me han apoyado enormemente, han sido muy buenos conmigo esta semana, y me he sentido como en casa".

La atención de Ancer ahora se dirige a Melbourne y al Metropolitan Golf Club, donde se unirá con Roberto Díaz para representar a México. Ningún equipo mexicano ha ganado la Copa del Mundo. Su mejor resultado fue el séptimo lugar en 1953 (Al Escalante / Juan Neri).

El torneo es un evento por equipos a 72 hoyos donde el primer y tercer día se juega fourball (mejor bola) y el segundo y cuarto día se juegan foursomes (tiro alternados). La 59ª Copa del Mundo verá a 56 jugadores compitiendo por la mayor bolsa de premios en el golf australiano, con siete millones de dólares.

"Representar a México, es increíble", dijo. "(Reynosa) Al ser de una ciudad fronteriza, mucha gente me pregunta: '¿Realmente te sientes mexicano?' Y cualquiera que me conoce sabe cuán mexicano soy. Allí es donde crecí jugando y siento que el golf mexicano está creciendo bastante últimamente con torneos como el de Mayakoba o el WGC-Mexico Championship en la Ciudad de México que está haciendo grandes cosas para el golf mexicano”.