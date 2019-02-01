Anuncian parte del calendario del PGA TOUR Latinoamérica

PONTE VEDRA BEACH, FLORIDA.—El PGA TOUR Latinoamérica anunció su calendario de eventos para la primera mitad de la temporada 2019. Este segmento inicial del cronograma comprende ocho torneos que se jugarán entre marzo y junio en seis países. Argentina, con dos eventos en abril, y México, con eventos consecutivos entre mayo y junio, resaltan entre las sedes que recibirán al Tour.

Esta será la octava temporada del Tour que inició operaciones en 2012. Siete de los eventos se jugarán en formato medal-play, mientras que el Bupa Match Play, torneo reservado para los top-60 de la Orden de Mérito y otros cuatro invitados para cerrar la primera mitad de 2019, se desarrollará bajo el formato match play. Este octavo torneo del año celebrará su segunda edición tras su exitoso lanzamiento en 2018. El resto del calendario 2019 del PGA TOUR Latinoamérica se anunciará más adelante en el año.

“Una vez más, les ofrecemos a los jugadores un calendario fuerte y diverso que los llevará a ciudades maravillosas y a sedes de primer nivel mientras batallan por conseguir su tarjeta para el Web.com Tour 2020”, afirmó Jack Warfield, presidente de PGA TOUR Latinoamérica.

Por segundo año consecutivo, el Club Campestre de Tijuana será la sede del Abierto Mexicano de Golf, torneo que del 20 al 26 de mayo celebrará su sexagésima edición. El PGA TOUR cuenta con una rica historia en Tijuana, en donde se disputó el Agua Caliente Open en la década de 1930. Aquel evento fue ganado por leyendas del golf como Gene Sarazen y Henry Picard. Otros inmortales como Roberto De Vicenzo, Jimmy Demaret, Byron Nelson, Billy Casper y Craig Wood también participaron en ese evento. En 2018 el Abierto Mexicano de Golf fue para el estadounidense Austin Smotherman, a quien esa victoria le ayudó a terminar cuarto entre “Los Cinco” de la Orden de Mérito que aseguraron su pase al Web.com Tour este 2019.

“Estamos muy contentos de regresar a un campo de golf que tiene un lugar significativo en los primeros días de la historia del PGA TOUR”, sostuvo Warfield. “Nuestro compromiso con México encaja con la presencia del PGA TOUR en este país”.